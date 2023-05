1 Bis Ende Oktober ist das Modellprojekt der Pop-up-Bike-Lanes angelegt. Foto: Leif Piechowski

Stuttgart - Der Eilentscheid des Berliner Verwaltungsgerichts bringt neuen Wind in die Diskussion über die Stuttgarter Pop-up-Bike-Lanes an der Theodor-Heuss-Straße und an der Holzgartenstraße. Als Reaktion darauf hat die CDU einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt, um erneut die Rechtmäßigkeit bestätigen zu lassen. Unterdessen bewerten Fahrradaktivisten das Projekt überwiegend positiv – mit klaren Verbesserungsvorschlägen für die Zukunft.