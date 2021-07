Fahrraddiebstähle in Stuttgart

1 In einer Garage an der Böblinger Straße hat die Polizei gestohlene Fahrräder entdeckt. Foto: Lichtgut/Leif / Piechowski

Die Ermittlungsgruppe Dynamo kann weitere gestohlene Räder finden. Eine große Zahl von Taten kann bereits wenigen Tätern zugeordnet werden.

Stuttgart - Zur Aufklärung der Reihe von Fahrraddiebstählen hat die Polizei am Mittwoch im ganzen Land Wohnungen und Lagerräume von zwölf mutmaßlichen Hehlern durchsucht. Die Ermittler waren in den Landkreisen Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen, Rottweil, Heilbronn und im Schwarzwald-Baar-Kreis unterwegs, teilt die Stuttgarter Polizei mit. Damit kam die Polizei ein Stück weiter: Inzwischen kann sie 70 Taten drei Tatverdächtigen zuordnen, die bereits gefasst werden konnten. Sieben gestohlene Räder kamen am Mittwoch bei den Durchsuchungen zutage.

Bei den Durchsuchungen ging es um mutmaßliche Hehler, die in Stuttgart gestohlene Räder gekauft haben sollen, erläutert eine Polizeisprecherin. Wie genau die Ermittlungsgruppe Dynamo ihnen auf die Spur gekommen war, das enthüllt die Polizei nicht. Erfahrungsgemäß hinterlassen Fahrraddiebe unter anderem auf Verkaufsplattformen im Internet ihre Spuren, wo sie das Diebesgut angeboten hatten.

Drei Tatverdächtigen werden 70 Taten zugeordnet

Die Tatverdächtigen sind zum einen ein Paar, beide 36 Jahre alt, die bereits im September 2020 gefasst worden waren. Zum anderen ist es ein 16-jähriger Jugendlicher, der mit dem Paar nichts zu tun hatte. Er wurde im März festgenommen. Diesen drei Verdächtigen ordnet die Polizei inzwischen 70 gestohlene Fahrräder zu. Ein Teil davon wurde bei den Durchsuchungen sichergestellt. Es handele sich um teure Pedelecs und Mountainbikes, aber auch um einfache Räder, die „schlecht gesichert an der Straßenecke“ standen, sagt die Polizeisprecherin. Zusammen haben die 70 Räder einen Zeitwert von schätzungsweise 45 000 Euro.

Ermittelt wird nun unter anderem, ob der Tatverdacht der Hehlerei vorliegen könnte. Man werde zudem auch auf Käufer zugehen, die guten Glaubens Räder aus den Diebstählen gekauft haben könnten und somit nicht verdächtigt werden.