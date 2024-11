Fahrraddieb in Stuttgart: Zeuge kann Diebstahl verhindern

Fahrraddieb in Stuttgart

1 Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nicht festnehmen. Foto: dpa/Peter Kneffel (Archiv/Symbolbild)

Ein Mann erwischt einen Fahrraddieb, der ein Schloss aufbrechen will. Nun sucht die Polizei den Tatverdächtigen – und den Zeugen.











Link kopiert



Die Polizei sucht nach einem versuchten Fahrraddiebstahl am Mittwoch nicht nur die Tatperson, sondern auch den mutigen Zeugen, der die Tat verhindern konnte und Alarm schlug. Ein Mann meldete sich gegen 6.20 Uhr bei der Polizei und berichtete, er habe einen Mann gesehen, der versucht habe, das Schloss eines Pedelecs zu knacken, das an einem Radständer an der Königstraße angeschlossen war.

Der Zeuge konnte den Mann in die Luft schlagen Der Zeuge sprach den mutmaßlichen Dieb an, der dann flüchtete. Er trug dunkle Kleidung mit roten Applikationen. Die Polizei bittet Zeugen, vor allem ebendiesen Anrufer, sich unter Telefon 07 11 / 89 90 31 00 zu melden.