Fahrraddemo am Sonntag: Wenn 1000 Radler durch den Kappelbergtunnel strampeln

Bei der Radsternfahrt des ADFC an diesem Sonntag gibt es zwei Routen aus dem Rems-Murr-Kreis. Diese starten in Backnang und Schorndorf – und vereinigen sich in Waiblingen.

Radfahrer im Kappelbergtunnel! Diese Blitzinfo würde üblicherweise umgehend eine großangelegte Polizeiaktion auslösen, um das Schlimmste zu verhindern. An diesem Sonntag, 21. September, sind es allerdings sogar rund 1000 Radlerinnen und Radler, die durch die Röhre in Richtung Stuttgart strampeln. Grund ist die Radsternfahrt in der Region Stuttgart mit Zielrichtung Landeshauptstadt, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) organisiert – erstmals seit 2019 wieder.

Bei dem angesagten schönen Wetter dürften es womöglich sogar mehr als die prognostizierten insgesamt 6000 Teilnehmer sein, die aus allen Himmelsrichtungen zum Ziel auf dem Schlossplatz in Stuttgart strampeln, wo um 15.45 Uhr die Abschlusskundgebung mit Verkehrsminister Winfried Hermann beginnt.

Start um 9 Uhr in Schorndorf und Backnang

Auch der Rems-Murr-Kreis ist mit dabei. Die Treffpunkte um 9 Uhr sind in Schorndorf auf dem Marktplatz sowie in Backnang am Bahnhof. Von dort aus geht es entsprechend der vom ADFC veröffentlichten Karte auf Nebenstraßen, also nicht auf der B 14 oder der B 29, nach Waiblingen.

In der Kreishauptstadt findet um 13.15 Uhr auf dem sicher prall mit Fahrrädern gefüllten Waiblinger Bahnhofsvorplatz eine Zwischenkundgebung statt. Eine kurze Ansprache halten der bekennende Fahrradfan und Rems-Murr-Landrat Richard Sigel, die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Waiblinger Gemeinderat, Iris Förster, und MilanTölke vom jungen ADFC.

Die Streckenführung von Waiblingen und durch Fellbach bis zum Kappelbergtunnel Foto: ADFC

Weiter geht es dann über die Alte Bundesstraße in Waiblingen in Richtung Fellbach, dort dann auf der Schorndorfer Straße und der Stuttgarter Straße durch die Stadt bis zur Esslinger Straße und zum Zwischenstopp um 14.15 Uhr am Bahnhof. Weiter radelt die Schar über die Ringstraße und Bühlstraße in Richtung Kappelberg.

Dort können die Radelnden ein nahezu einmaliges Erlebnis genießen: Erstmals seit der Eröffnungsparty im Dezember 1992 kann die 1585 Meter lange Nordröhre des Kappelbergtunnels in Richtung Stuttgart mit dem Fahrrad durchfahren werden. Sicher ein besonderes Spektakel – für die vermutlich an die 1000 Radfahrerinnen und Radfahrer wie auch für mögliche Zaungäste auf den Feldwegen entlang der Bundesstraße.

Die Polizei wird die Zufahrt zum Kappelbergtunnel für Autofahrende temporär blockieren. Das dürfte so gegen 14.30 Uhr der Fall sein. „Die Sperrung obliegt der Verkehrspolizei und erfolgt dynamisch und situationsabhängig, bis die Teilnehmenden die jeweiligen Straßen passiert haben“, so die Auskunft der Behörden.

Route der Sternfahrt mit den jeweiligen Treffpunkten Foto: ADFC

Nach dem Tunnel geht es dann auf der B 14 bequem bergab bis zur Brücke beim Neckarpark, über die B 10 entlang des Neckars bis zum Leuzetunnel und bis auf den Schlossplatz.

Diese Strecken über die Bundesstraßen wurden vom ADFC bewusst gewählt. Denn: „Tag für Tag müssen wir uns die wenigen Fahrradstraßen mit Autofahrenden teilen. Große Straßen wie die B 10 und B 14 sind dagegen dem Autoverkehr vorbehalten. Doch nun demonstrieren wir genau dort für Platz für uns Radfahrende: Wir erleben, wie unsere Mobilität aussehen könnte, wenn sie sich an den Menschen orientiert – nicht am Auto.“

Appell: Aufs Wildpinkeln bitte verzichten!

Interessenten sollten sich am besten an einem der genannten Treffpunkte einreihen. „Mitfahren ist natürlich kostenlos.“ Öffentliche Toiletten gibt es an Bahnhöfen oder Marktplätzen. Wichtige, direkte Empfehlung des ADFC an die Radelnden: „Bitte seht vor allem innerhalb geschlossener Ortschaften von Wildpinkeln ab.“

Alle Infos zur Radsternfahrt, mit Startpunkten, Zwischenkundgebungen und Zubringerdemos, gibt es unter bw.adfc.de/sternfahrt.