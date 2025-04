Fahrrad-Versammlung am Marienplatz: Serbische Studierende protestieren am Sonntag in Stuttgart

Serbische Studierende protestieren am Sonntag in Stuttgart

1 Die Studierenden machen auf ihrer Fahrradtour nach Straßburg in Stuttgart Halt. (Symbolbild) Foto: IMAGO//imageBROKER/Wolfgang Diederich

Serbische Studierende der Universität Novi Sad sind Anfang April im Rahmen einer Protestaktion mit dem Fahrrad zum EU-Parlament nach Straßburg aufgebrochen. Auf ihrer Fahrt dorthin machen sie auch im Ländle Halt. Was hinter der Protestfahrt steckt und was beim Stopp in Stuttgart geplant ist.











Bis zu 100 Kilometer legt eine Gruppe Studierender der serbischen Universität in Novi Sad aktuell pro Tag mit dem Fahrrad zurück. Ihr Ziel: das rund 1165 Kilometer entfernte EU-Parlament in Straßburg. Dort wollen die Studierenden auf Missstände und Korruption in ihrem Heimatland Serbien aufmerksam machen. Auf ihrer Tour macht die studentische Delegation am Sonntag auch in Stuttgart Halt.