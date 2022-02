1 Bisher sind insgesamt neun solcher Verkehrsschilder auf der Strecke von Stuttgart-Süd nach Vaihingen verschwunden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ständig fehlen Schilder: Unbekannte haben erneut Verkehrszeichen im Stuttgarter Süden abmontiert, die darauf hinweisen, dass Radfahrer nicht überholt werden dürfen.















Stuttgart - Unbekannte offenbar erneut Verkehrsschilder in Stuttgart gestohlen. Nach Angaben der Stadt sind allein am Wochenende wieder drei von sechs Schildern entwendet worden, die auf der Böblinger Straße in Stuttgart-Kaltental die Autofahrer darauf hinweisen, dass Radler an bestimmten Stellen nicht überholt werden dürfen.

„Wir gehen von einem Diebstahl aus“, erklärt Oliver Hillinger auf Anfrage unserer Redaktion. Der Sprecher der Stadt Stuttgart teilt mit: „Da macht sich offensichtlich jemand einen üblen Spaß auf Kosten der Verkehrssicherheit.“

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Schilder verschwinden. Die Tafeln waren erst Mitte Januar aufgestellt worden. Seither hat das Tiefbauamt insgesamt neun Verkehrszeichen ersetzen müssen. In der vergangenen Woche waren zunächst alle sechs aufgestellten Verkehrszeichen verschwunden und wieder aufgestellt worden, teilt der Sprecher mit. Am Wochenende fehlten dann erneut drei Schilder.

Da es um die Verkehrssicherheit gehe, hat das Tiefbauamt eine Fachfirma beauftragt, die Zeichen möglichst schnell wieder aufzustellen. Mittlerweile stehen alle Verkehrszeichen wieder. Der Auftrag sei gewesen, „die Schilder diebstahlsicher zu befestigen, damit es keine weiteren derartigen Fälle gibt“, sagt Hillinger.

Auf den runden Verkehrszeichen entlang der Böblinger Straße, die sich vom Stuttgarter Süden bis hoch nach Vaihingen windet, ist ein rotes Auto neben schwarzen Fahrrad- und Motorrad-Symbolen abgebildet. Die Botschaft: Hier dürfen Autos nicht an Fahrrad- und Motorradfahrern vorbeifahren, weil der Platz für den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter nicht ausreicht.

Polizeibeamte hatte in der vergangenen Woche entdeckt, dass einige Schilder abmontiert worden waren. „Die Kollegen haben festgestellt, dass Schilder fehlen“, teilt eine Sprecherin der Polizei in Stuttgart mit. „Das haben wir dem Amt für Öffentliche Ordnung gemeldet.“ Auf eine Anzeige hat die Stadt bisher allerdings verzichtet. Ob das so bleibt, ist unklar. „Wir prüfen im Moment, ob eine Diebstahlanzeige sinnvoll ist“, sagt Hillinger. „Wir schließen dies ausdrücklich nicht aus.“