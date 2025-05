1 Deutlich mehr Alkoholunfälle passieren am Vatertag - auch mit dem Fahrrad. Warum Radfahren unter Alkoholeinfluss riskant ist & welche Strafen drohen. Foto: Brberrys / Shutterstock.com

Am Vatertag kracht es besonders häufig im Straßenverkehr und das liegt nicht nur an betrunkenen Autofahrern. Auch wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, unterschätzt oft die Gefahr und riskiert schwere Folgen.











An Christi Himmelfahrt, besser bekannt als Vatertag, sind in Deutschland jedes Jahr besonders viele Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss unterwegs. Ein kurzer Blick auf den Verkehrsunfallkalender zeigt, dass in so manchen Jahren am Vatertag sogar mehr alkoholbedingte Unfälle als an Sylvester stattfinden. Dabei sorgen nicht nur Autofahrer für eine erhöhte Unfallgefahr, auch Radfahrer spielen eine große Rolle. Die Statistik aus Baden-Württemberg zeigt: Wer sich betrunken aufs Fahrrad setzt, riskiert schwere Folgen.