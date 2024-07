Fahrrad-Messe: Studie sieht hohes Potenzial für Dienstrad-Leasing

1 Immer mehr Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Leasen statt kaufen: Vor allem teure E-Bikes werden gerne über den Arbeitgeber angeschafft. Das stützt den Fahrradmarkt in schwierigen Zeiten und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.











Frankfurt/Main - Im Geschäft mit geleasten Diensträdern steckt nach Einschätzung einer Studie weiteres Potenzial. Trotz des starken Wachstums in den vergangenen Jahren haben erst 37 Prozent der Beschäftigten die Möglichkeit, über ihren Arbeitgeber ein Fahrrad anzuschaffen und über Leasing zu bezahlen, heißt es in einer Auswertung des Beratungsunternehmens Deloitte zum Auftakt der Fahrradmesse Eurobike (3.-7. Juli) in Frankfurt. Von diesen 16,8 Millionen Menschen haben erst knapp 10 Prozent einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen.