1 Auch die U 2 ist von der Fahrplanänderung betroffen. Foto: Uli Nagel

Wegen verschiedener Baumaßnahmen kommt es bei der U1, U2, U13, U15, U16 und U19 zu Anpassungen der Fahrzeiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wegen etlicher Baumaßnahmen muss die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) bei insgesamt sechs Stadtbahnlinien geringfügige Anpassungen der Fahrzeiten vornehmen. Unter anderem beginnen im März die ersten Arbeiten an den Hochbahnsteigen der U 1 zwischen Fellbach und Bad Cannstatt. Außerdem bleibt in Cannstatt die marode Rosensteinbrücke nach wie vor gesperrt. Die Veränderungen treten an diesem Samstag, 25. Februar, in Kraft. Betroffen sind die U 1, U 2, U 13, U 15, U 16 und U 19.

Die Anpassungen sollen laut SSB auch weiterhin ein pünktliches und stabiles Fahrtenangebot ermöglichen. Wie lange sie gelten, steht nicht fest. Die SSB raten den Fahrgästen, die auf den genannten Linien unterwegs sind, grundsätzlich ihre gewohnten Fahrten in der elektronischen Fahrplanauskunft zu überprüfen. Im Einzelnen kommt es zu folgenden Änderungen:

Sechs Linien betroffen

Linie U 1

Die Fahrzeit verlängert sich zwischen Fellbach und Bad Cannstatt/Mineralbäder um ein bis zwei Minuten. Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen in diesem Bereich ändern sich. In Fellbach fahren die Bahnen in Richtung Vaihingen tagsüber zwei Minuten früher ab. Nach Fellbach fahren die Bahnen ab Uff-Kirchhof tagsüber eine Minute später ab.

Linie U 2

Die Fahrzeit verlängert sich zwischen Neugereut und Mineralbäder um eine Minute. Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen in diesem Bereich ändern sich. In Neugereut fahren die Bahnen Richtung Botnang tagsüber eine Minute früher ab.

Linie U 13

Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen im Abschnitt Rosensteinbrücke bis Uff-Kirchhof ändern sich um eine Minute.

Linie U 15

Es kommt zu Änderungen bei einzelnen Fahrten der Stadtbahnen in Richtung Stammheim am frühen Morgen.

Linie U 16

Die Fahrzeit der Stadtbahn verlängert sich zwischen Fellbach und Stuttgart-Bad Cannstatt um eine Minute. Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen in diesem Bereich ändern sich. An der Endhaltestelle in Fellbach fahren die Stadtbahnen in Richtung Giebel tagsüber eine Minute früher ab. In Richtung Fellbach fahren die Stadtbahnen ab Uff-Kirchhof eine Minute später ab.

Linie U 19

Die Abfahrtszeiten an den Haltestellen ändern sich. Die Bahnen fahren auf der gesamten Linie in beiden Richtungen jeweils eine Minute früher ab.