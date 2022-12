1 Die U9 gehört zu den Linien mit zusätzlichen Nachtfahrten an Neujahr. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Jedes Jahr über Weihnachten und Neujahr wird der Fahrplan bei den SSB an die Feiertage angepasst. Und das funktioniert im Prinzip nach ein paar wenigen Faustregeln.

Am 24. gilt bei der Stadtbahn der Samstagsfahrplan, aber der Fahrplan wird schon früher als gewohnt ausgedünnt. Während an normalen Tagen gegen 21 Uhr vom 10-Minuten Takt auf Fahrten alle 15 Minuten gewechselt wird, passiert dies an Heiligabend schon um 14 Uhr. Linien wie die U5, die auch an normalen Abenden einen anderen Takt haben, fahren seltener.

Für die Buslinien ist es einfacher: Sie fahren wie immer samstags. Für die Nachtbusse ist der 24./25.12. ein normaler Betriebstag mit fünf Abfahrten. Sie verkehren auch in der Nacht vom 25./26.12.

Nacht-Stadtbahnen zu Neujahr

Etwas komplizierter wird es zu Silvester und Neujahr. Grundsätzlich wird Silvester wie ein Samstag behandelt. Die SSB macht aber insbesondere bei den Stadtbahnen ein spezielles Angebot für Nachtschwärmer. Hier treffen sich zu bestimmten Uhrzeiten die Linien zentral an der Haltestelle Charlottenplatz und fahren in die Außenbezirke.

Bei den Linien U1, U6, U14 und U15 ist das jeweils um 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, bei der U2, U7, U9 und U12 jeweils um 2 Uhr, 3 Uhr und 4 Uhr. Hier gibt es aber teilweise Abweichungen vom normalen Linienverlauf: Die Linie U14 fährt nicht bis zum Hauptbahnhof, sondern wird dann vom Charlottenplatz bis nach Botnang geführt. Und die U9 tauscht an einer Stelle kurz ihren Linienweg mit der U4 und fährt über Ostheim.

Die Nachtbusse verkehren am 30./31.12. und 31.12./1.1. mit ihren üblichen fünf Abfahrten. Von 19 Uhr an ist zu Silvester die unterirdische Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz gesperrt, um eine Überfüllung zu vermeiden. Auch die Busse der Linien 42 und 44 halten in der Zeit nicht am Schlossplatz. Die Nachtbusse fahren von dort aber wie immer ab.

Bei einigen Linien Ferienfahrplan

Ansonsten sind die Weihnachtstage normale Feier- und Werktage. Lediglich Linien, die einen Ferienfahrplan haben wie die U8 oder U15 bieten dementsprechend zu bestimmten Tageszeiten oder auf bestimmten Linienwegen weniger Fahrten an. Bei den Nachtbussen gibt es zwischen 26. und 30. Dezember sowie dem 1. und 5. Januar jeweils drei Abfahrten. Am 5./6. und 6./7. ist dann normaler Wochenendbetrieb mit fünf Fahrten.

Das Einfachste ist wie immer: Die Fahrplanapp des Verkehrsverbundes VVS ist garantiert auf dem aktuellen Stand. Und im Netz gibt es einen Flyer, der alles zusammenfasst.