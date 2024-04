Eltern eines Todesschützen in USA müssen in Haft

1 Richterin Cheryl Matthews führt den Vorsitz bei der Verkündung des Strafmaßes gegen die angeklagten Eltern eines Todesschützen. Foto: Carlos Osorio/AP/dpa

Tödliche Schüsse an Schulen gehören in den USA auf traurige Weise zum Alltag. In einem Fall müssen nun erstmals die Eltern eines minderjährigen Todesschützen ins Gefängnis.











Washington - Erstmals sind in den USA die Eltern eines Teenagers, der an einer Schule ein Massaker angerichtet hatte, wegen fahrlässiger Tötung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Es geht um den Fall eines Jugendlichen, der 2021 vier Schüler an einer Schule im US-Bundesstaat Michigan erschossen hatte.