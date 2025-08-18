Fahrkartenautomaten: Bahn kassiert Wettbewerber ab

Der Staatskonzern verlangt hohe Zahlungen beim Betreiberwechsel von Fahrkartenautomaten. Konkurrent Transdev protestiert beim Kartellamt – und bekommt dafür eine fragwürdige Quittung.

Im Fahrkartenverkauf hat die Deutsche Bahn AG in den letzten Jahren wichtige Ausschreibungen verloren. Besonders Transdev hat sich als bedeutender Konkurrent und zweitgrößter Anbieter im Ticketvertrieb etabliert. Die internationale Mobilitätsgruppe mit Sitz in Paris, die weltweit mehr als 100 000 Mitarbeiter beschäftigt, hat dem hiesigen Platzhirschen lukrative regionale Märkte abgejagt, seit auch in Deutschland bei neuen Verkehrsverträgen der Bahn- oder Busbetrieb sowie der Ticketverkauf getrennt ausgeschrieben werden.

Unsere Empfehlung für Sie Deutsche Bahn Weitere 283 Millionen Euro Verlust Die Deutsche Bahn hat wichtige Ziele erneut verfehlt. Das geht aus vertraulichen Unterlagen hervor, die unserer Redaktion vorliegen.

Der DB-Konzern soll bei Verlust eines Vertrags die jeweiligen Standorte räumen, also auch die Standorte für Automaten übergeben. Bisher habe der Übergang „immer recht gut geklappt“, berichtet Martin Hörl. Der Geschäftsführer Vertrieb von Transdev hat nun aber richtige Probleme mit dem Staatskonzern. Denn der Manager hat es gewagt, fragwürdige Geschäftsmethoden der DB beim Bundeskartellamt anzuzeigen und im sozialen Netzwerk LinkedIn darüber zu berichten. Kurz darauf habe die DB Vertrieb ihm mitgeteilt, „dass sie jegliche Zusammenarbeit mit uns in Baden-Württemberg ab sofort einstellt“.

Jahrzehntealter Beton

Für Hörl sind die Vorgänge ein Beispiel, wie die DB „den Vertriebsmarkt erneut monopolisieren will“. Was ist konkret passiert? Bei der Übergabe von Automatenstandorten handele es sich real meist um wenige Zentimeter jahrzehntealten Beton, ein Leerrohr und „wenn wir Glück haben ein funktionstüchtiges Elektrokabel“, erläutert der Manager. Für das von der DB gern „Fundament“ genannte Betonstück zahle Transdev seit 2018 je Standort einmalig 2000 Euro, unabhängig vom tatsächlichen Zustand des Standorts – also auch, wenn der Beton bereits zerbröselt oder das Kabel nicht mehr nutzbar sei.

Die letzte Übergangsvereinbarung mit diesen Konditionen sei erst im März dieses Jahres mit der DB Vertrieb geschlossen worden, berichtet Hörl. „Wir waren deshalb überrascht, dass uns kaum zehn Wochen nach Abschluss der letzten Vereinbarung ein mit ‚Angebot‘ überschriebenes Schreiben erreichte.“ Darin habe die DB Vertrieb für ein neues Projekt eine Preiserhöhung auf das 3,5-fache angekündigt. Statt bisher 2000 verlange der Konzern nun 7000 Euro pro Standort. Die Begründung: „allgemeine Preissteigerung“.

Unsere Empfehlung für Sie Sanierung der Deutschen Bahn Wie die Bahn besser wird Für einen vorbildlichen Schienenverkehr muss die nächste Regierung mutiger agieren, kommentiert Thomas Wüpper.

„Es geht bei diesem Projekt um gut 200 Standorte, es entsteht also ein Millionenschaden“, schildert Hörl die Dimensionen des Vorgangs. Nachdem Transdev die Annahme des „Angebots“ verweigerte, habe die DB angekündigt, die Fundamente und Leerrohre „zurückzubauen“. Transdev könne ja selbst neue Standorte errichten. „Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen“, echauffiert sich der Manager. Genau der Staatskonzern, der 150 Milliarden Euro für die Reparatur des maroden Schienennetzes vom Steuerzahler einfordere, baue „bestehende Infrastruktur zurück, nur um nach abgeschlossenem Wettbewerb einen Konkurrenten zu schädigen“.

Selbstverständlich werde sich Transdev „mit allen rechtlichen Mitteln gegen dieses Gebaren wehren“, kündigt Hörl an. Denn so komme der mühsam erkämpfte Wettbewerb im Vertrieb zum Erliegen: „Wenn die DB einseitig die Preise festlegen kann, was hindert sie daran, demnächst 15 000 oder 20 000 Euro aufzurufen? Und wer kann dann noch eine Ausschreibung gegen die DB Vertrieb gewinnen, die ja diese Kosten selbst nicht zu tragen hat?“

Bahn lehnt Stellungnahme ab

Der DB-Konzern, der mit einem Sanierungsprogramm aus der Verlustzone kommen will, lehnt auf Anfrage unserer Redaktion eine Stellungnahme zu den Vorgängen ab. Man kommentiere keine Vertragsinterna. Gegenüber Transdev reagierte das Staatsunternehmen dagegen rasch und teilte laut Hörl mit, dass man „jegliche Zusammenarbeit mit uns in Baden-Württemberg ab sofort einstellt“.

Beim Wettbewerbsverband Mofair hält man das Verhalten des Staatskonzerns für „schlicht skandalös“. Die DB und ihre Töchter diskriminierten beim Fahrausweisvertrieb ihre Wettbewerber, wo es gehe, kritisiert Geschäftsführer Matthias Stoffregen. Im konkreten Fall handele es sich „ganz offensichtlich um reine Schikane“. Leider dauere es mitunter, bis das Kartellamt seine Ressourcen für konkrete Ermittlungen nutze: „Es sind schlicht zu wenige ExpertInnen dort.“ So seien mehrere Jahre vergangen, bis die Behörde ihre wegweisende Entscheidung zur Freigabe von Fahrplan- und Verspätungsdaten der DB an Wettbewerber gefällt habe.

Transdev-Geschäftsführer Hörl hat DB Vertrieb nach eigener Aussage „selbstverständlich angeboten, die zu klärende Rechtsfrage vom eigentlichen Projekt zu trennen“. Auch habe er schriftlich versichert, dass Transdev Vertrieb die geforderten 7000 Euro pro Standort zahlen werde, sollte sich das Vorgehen der DB Vertrieb als rechtskonform erweisen. Dazu habe er aber zunächst keine Antwort erhalten.

Für den DB-Konzern könnte der Fall unangenehm werden. Denn die Vorgänge zeigen der Öffentlichkeit und den verantwortlichen Politikern einmal mehr, dass es intern an der sauberen Trennung und Entflechtung von staatlicher Infrastruktur und den Wettbewerbsbereichen fehlt. „Die Standorte der Automaten in Bahnhöfen und besonders die fest mit Grund und Boden verbundenen Fundamente und Leitungsrohre gehören zum Eigentum des Bundes, zuständig dafür ist die DB Infra-Go“, sagte ein Insider aus den Führungsetagen unserer Redaktion.

Daher habe „die DB Vertrieb überhaupt kein Recht, solche grotesk überhöhten Abstandssummen von direkten Konkurrenten zu verlangen“.