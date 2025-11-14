Fahriger Gala-Auftritt: Gottschalk entschuldigt sich für Bambi-Auftritt

Verwirrung, Blackout und ein peinlicher Spruch: Gottschalk erklärt, wie ihm Cher und eine schwebende Disco-Kugel zum Verhängnis wurden.
Grünwald - Nach seinem irritierenden Auftritt bei der Bambi-Verleihung gibt Thomas Gottschalk Erklärungen - und entschuldigt sich speziell für einen Satz. Dem "Spiegel" sagte der 75-Jährige, der mit seiner Frau Karina zu der Verleihung gekommen war: "Das Zitat in Bezug auf "Frauen ernst nehmen" nehme ich hiermit ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür. Ich nehme Frauen sehr ernst. Niemand weiß das besser als meine."