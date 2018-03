Fahrgastkontrollen in Stuttgart SSB und Polizei überprüfen knapp 8000 Personen

Von red 17. März 2018 - 12:08 Uhr

SSB und Polizei führen regelmäßig Fahrgastkontrollen durch. Foto: red

In der Nacht auf Samstag hat die SSB mehr als 7800 Personen auf gültige Fahrscheine überprüft. Unterstützt wurde sie von Polizeibeamten, die mehrmals einschreiten mussten.

Stuttgart - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat das Kontrollpersonal der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) gemeinsam mit 20 Beamten verschiedener Polizeireviere Haltestellenvollkontrollen durchgeführt.

Von 20.30 Uhr an wurden Fahrgäste der Stadtbahnen an den Haltestellen „Schlossplatz“, „Neckartor“ und „Charlottenplatz“ sowie später bei den Nachtbussen an der Haltestelle „Charlottenplatz“ auf gültige Fahrausweise überprüft.

Bis 02.45 Uhr wurden 7830 Personen kontrolliert, 522 Fahrgäste konnten keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen. Während der gesamten Kontrollaktion musste die Polizei in 152 Fällen einschreiten, um die Personalien derjenigen festzustellen, die keine Ausweispapiere bei sich hatten.