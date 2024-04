9 Wegen eines Oberleitungsschadens musste in Plochingen ein Zug evakuiert werden. Foto: SDMG/SDMG /

In Plochingen muss am Freitagabend ein Zug evakuiert werden. Grund ist ein Oberleitungsschaden. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert



Wegen eines Oberleitungsschadens ist am Freitagabend in Plochingen ein Zug evakuiert worden. Grund war ein technischer Defekt an einem Regionalzug. Dabei kam es auch zu einer Rauchentwicklung am Zug. In der Folge musste der Zugverkehr auf der Strecke eingestellt werden.