Fahrerpaarung bleibt: Russell und Antonelli auch 2026 bei Mercedes

Diese Verkündung war nur noch eine Formsache. George Russell und Kimi Antonelli fahren auch im nächsten Jahr fürs deutsche Formel-1-Team Mercedes.
Austin - Kurz vor dem Großen Preis der USA hat der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes sein Piloten-Duo für die kommende Saison bekanntgegeben. Es bleibt wie erwartet bei George Russell und Kimi Antonelli. "Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob", sagte Teamchef und -Mitbesitzer Toto Wolff in einer Mitteilung.