Fahrerflucht: Unfallflucht auf Pisten – Skifahrer bleiben oft unerkannt

Crash auf der Skipiste – und der andere fährt einfach weiter? Warum Fahndungen nach Unfallfahrern oft im Sande verlaufen und welche Strafen drohen.
Garmisch-Partenkirchen/Innsbruck - Unfallflucht auf Skipisten beschäftigt immer wieder die Alpinpolizei. Der Ermittlungsaufwand ist hoch – die Aufklärungsrate eher niedrig. In der vergangenen Saison zählten die Beamten in den Skigebieten in Oberbayern von Berchtesgaden bis Garmisch-Partenkirchen 96 Unfälle mit Fremdverschulden. In elf Fällen fuhren die Unfallverursacher einfach davon, wie Leonhard Habersetzer, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe West bei der Grenzpolizeiinspektion Murnau, berichtet.