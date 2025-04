Fahrerflucht in Winterbach: Autofahrer fährt Kind an und flüchtet

Beliebtes Osterfeuer in Berglen Tausende bei Flammenspektakel erwartet – Neuerungen für Kinder und Auswärtige

Am Ostersamstag geht es in Berglen heiß her: Der Verein Eintracht Rettersburg lädt zum Osterfeuer, bei dem 3000 Paletten in Flammen aufgehen. Wegen Straßensperrungen gibt es für auswärtige Gäste einen Pendelbus.