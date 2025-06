Fahrerflucht in Weissach: Auto beschädigt und abgehauen

1 Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht. Foto: David Inderlied/dpa

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weissacher Straße am Donnerstag, 5. Juni, den Vorfall mitbekommen?











Das Polizeirevier Leonberg sucht nach Zeugen, die am Donnerstag, 5. Juni, im Zeitraum zwischen 7.40 und 19 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weissacher Straße in Weissach beobachtet haben. Ein noch unbekannter Verursacher hatte, so die Information der Polizei, vermutlich beim Einparken in eine Lücke einen geparkten Audi gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Wer etwas beobachtet hat oder Aussagen zu dieser Fahrerflucht machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52/ 60 50 oder per E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.