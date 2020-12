1 Die Polizei fand den Unfallverursacher zu Hause. Foto: picture alliance //Patrick Seeger

Rund 25 000 Euro Schaden richtete ein Mann an, der einen geparkten Wagen rammte und dann davonfuhr. Ein Zeuge nahm zu Fuß die Verfolgung auf.

Tamm - Geistesgegenwärtig und sportlich nahm ein Zeuge am Sonntagabend in Tamm (Landkreis Ludwigsburg) zu Fuß die Verfolgung eines Autofahrers auf, der einen fremden sowie seinen eigenen Golf demoliert hatte und davongefahren war. Der Fahrer hatte laut Polizeibericht wohl alkoholisiert am Steuer gesessen, war zu stark nach rechts gekommen und gegen einen geparkten VW Golf gekracht. Dann fuhr er mit seinem stark beschädigten Auto weiter. Der Zeuge, der die Karambolage beobachtet hatte, lief hinterher und fand den abgestellten Wagen in der Nähe. Der Fahrer war verschwunden. Ihn machte später die Polizei ausfindig: Es war ein 47-Jähriger, den die Beamten zuhause antrafen. Nach einem Atemalkoholtest bekam er Blut abgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden beträgt etwa 25 000 Euro.