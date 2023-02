Fahrerflucht in Stuttgart

1 Eine Fußgängerin erlitt bei einem Unfall in Stuttgart schwere Verletzungen. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Sebastian Gabsch

Rücksichtloser Vorfall in Stuttgart: Eine Fußgängerin wird von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Vom Fahrer oder der Fahrerin fehlt nach dem Unfall jede Spur. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein unbekannter Fahrer hat mit seinem Wagen eine 28 Jahre alte Fußgängerin in Stuttgart erfasst. Danach ist die Person Polizeiangaben zufolge von der Unfallstelle in der Sattlerstraße geflüchtet – ohne sich um die schwer verletzte Passantin zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Unfall, der sich am Freitagvormittag ereignete.

Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die 28-Jährige gegen 10.40 Uhr die Fahrbahn an der Einmündung zum Diamantweg – dabei erfasste sie das bislang unbekannte Fahrzeug. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711 8990 4100 entgegen.