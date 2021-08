Fahrerflucht in Ludwigsburg

1 Die Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei der 50-Jährigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine 50-Jährige soll am Donnerstagabend in Ludwigsburg einen Unfall gebaut und sich danach aus dem Staub gemacht haben. Zwei Zeuginnen können die Frau stoppen, die sich vermutlich betrunken hinters Steuer gesetzt hatte.

Ludwigsburg - Eine betrunkene, 50 Jahre alte Mazda-Fahrerin soll am späten Donnerstagabend einen Unfall in Ludwigsburg gebaut und danach Fahrerflucht begangen haben. Zwei Zeuginnen hefteten sich an ihre Fersen und konnten die Autofahrerin schließlich stoppen.

Wie die Polizei berichtet, war die 50-Jährige kurz vor 0 Uhr im Bereich der Kreuzung der Schwieberdinger Straße mit der Straße Waldäcker offenbar über eine rote Ampel gefahren und dabei mit dem Opel eines 20-Jährigen kollidiert, der bei „grün“ die Kreuzung überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß machte sich die Mazda-Fahrerin aus dem Staub, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zwei Zeuginnen, die den Unfall beobachtet hatten, fuhren dem Mazda nach und konnten die 50-Jährige unweit des Unfallortes stoppen.

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten fest, dass die 50-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Die Unfallfahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.