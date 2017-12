Fahrerflucht in Ludwigsburg Transporterfahrer verhaftet

Von red/pho 29. Dezember 2017 - 15:14 Uhr

Der Fahrer des Transporters ist jetzt in Haft (Symbolbild). Foto: dpa

Mitte Dezember verletzte ein betrunkener Transporterfahrer einen Fußgänger in Ludwigsburg schwer – und fuhr dann einfach davon. Jetzt ist der 47-Jährige in Haft.

Ludwigsburg - Der Fahrer des Transporters, der am 13. Dezember betrunken einen Fußgänger in Ludwigsburg angefahren hatte, ist nun verhaftet worden. Das berichten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart hat den Haftbefehl gegen den 47-Jährigen in Vollzug gesetzt. Er soll am Abend des 13. Dezember an der Friesenstraße in Ludwigsburg einen 73-jährigen Fußgänger angefahren und mit schwersten Verletzungen zurückgelassen haben.

Mehr zum Thema

Wie bereits berichtet, hatte der 73-Jährige versucht, im Bereich einer Bushaltestelle die Friesenstraße zu überqueren und war dabei von dem in Richtung Oßweil fahrenden Transporter erfasst worden. Nach der Kollision war der 47-Jährige mit seinem Fahrzeug noch gegen einen geparkten Volvo gestoßen und dann davongefahren.

Ein Zeuge konnte sich das Nummernschild des Transporters merken

Ein Zeuge hatte den Unfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs gemerkt, das wenig später von Polizeibeamten auf einem nahegelegenen Discounter-Parkplatz entdeckt wurde. Die Polizei fahndete nach dem Tatverdächtigen und nahm ihn vorläufig fest. Er soll laut Polizei zur Unfallzeit deutlich betrunken gewesen sein.