1 Ein unbekannter Autofahrer prallt in der Eltinger Straße in Leonberg mit einem VW Caddy zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt er weiter. Foto: imago/Agentur 54 Grad/54°/ Felix Koenig

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht in der Eltinger Straße in Leonberg geben können. Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. Oktober.











Link kopiert



Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am 25. Oktober in der Eltinger Straße in Leonberg ereignet hat.