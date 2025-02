1 Die Polizei in Leonberg sucht einen Unbekannten, der mutmaßlich eine Unfallflucht begangen hat. Foto: dpa

Unbekannter streift abgestelltes Auto











Der Fahrer eines Skoda wollte vermutlich schnell etwas in der Bank erledigen. Er stellte seinen Wagen am Donnerstagmittag in der Eltinger Straße in einer Parklücke vor dem Kreditinstitut ab. Als er zurückkam, war der Wagen beschädigt. Ein anderer Fahrer hat das abgestellte Auto wahrscheinlich im Vorbeifahren gestreift.