Fahrerflucht in Filderstadt Elfjähriger nach Auffahrunfall verletzt zurückgelassen

Von red/aim 18. Juli 2018 - 18:12 Uhr

In Filderstadt wurde ein Junge bei einem Unfall mit Fahrerflucht verletzt (Symbolfoto). Foto: dpa

Nachdem ein Auto in der Uhlbergstraße in Filderstadt abrupt abbremst, kann ein Junge nicht mehr ausweichen und fällt von seinem Fahrrad. Der Autofahrer fährt einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Filderstadt - Am Dienstagmorgen ist ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in der Uhlbergstraße in Filderstadt (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Der Bub war gegen 7.10 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Filderklinik unterwegs, als er von einem silbergrauen Auto ausgebremst und angefahren wurde.

Wie die Polizei berichtet, sei das Auto mit mehreren Menschen besetzt gewesen. Es überholte den Jungen zunächst, um dann auf Höhe der Bushaltestelle „Rathaus“ stark abzubremsen. Der junge Fahrradfahrer habe keine Möglichkeit mehr gehabt, zu bremsen oder auszuweichen und fuhr ins Heck des Autos. Dann stürzte das Kind nach rechts von seinem Fahrrad.

Fahrer flüchtet statt zu helfen

Unmittelbar danach fuhr der Fahrer mit dem Wagen davon. Laut Polizeimitteilung kümmerte sich keiner der Insassen um den gestürzten Jungen. Dieser setzte seine Fahrt zur Schule zunächst fort, musste den Unterricht jedoch später abbrechen.

Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht. Diese können sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 melden.