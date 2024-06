Fahrerflucht in Altdorf: Autofahrer verletzt radelnde Mädchen und fährt weiter

1 Die Polizei bittet um Hinweise, wer der Fahrer des Autos gewesen sein könnte. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein unbekannter Autofahrer übersieht an der Holzgerlinger Straße jugendliche Radfahrerinnen und streift sie. Die Polizei sucht Zeugen.











Zwei 12- und 13-jährige Mädchen sind am Freitag, 28. Juni, gegen 7 Uhr auf der Holzgerlinger Straße in Richtung Holzgerlingen Fahrrad gefahren. An der Einmündung zur Alemannenstraße überquerten sie diese auf dem rot markierten Radfahrstreifen. Ein bisher unbekannter Lenker eines dunklen Autos mit Anhänger befuhr die Holzgerlinger Straße ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung. Beim Linksabbiegen in die Alemannenstraße übersah der Fahrer die querenden Radfahrerinnen. Es kam zur Berührung mit beiden Fahrrädern. Das Auto streifte den Lenkergriff am Fahrrad der 13-Jährigen und streifte mit der Stoßstange das Bein der 12-Jährigen. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt, die 13-Jährige blieb unverletzt.