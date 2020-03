1 Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen Teile einer Absperrung und sein eigenes Fahrzeug beschädigt (Symbolbild). Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein Autofahrer rast auf der Autobahn 81 bei Möglingen im Kreis Ludwigsburg in eine Baustelle. Dadurch werden auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei hat wenig Probleme, den Unfallverursacher zu ermitteln.

Möglingen - Im Falle einer Unfallflucht am Donnerstag um 5.20 Uhr auf der Autobahn 81 bei Möglingen (Kreis Ludwigsburg) führte ein Autokennzeichen die Polizei zum Tatverdächtigen: Ein zunächst unbekannter, aus Richtung Heilbronn kommender Autofahrer hatte offenbar Absperrungen für eine Baustelle zwischen den Ausfahrten Ludwigsburg-Nord und -Süd zu spät erkannt. Er fuhr einfach geradeaus weiter in die abgesperrte Baustelle und stieß gegen eine Reihe von Warnbaken. Um den Schaden an seinem Auto und an den Absperrungen kümmerte er sich nicht, stattdessen machte er sich aus dem Staub. Nachfolgende Autofahrer mussten ausweichen, weil einige Baken in die Fahrbahn ragten. Sie alarmierten deshalb die Polizei.

Da die Beamten neben diversen Autoteilen auch ein Nummernschild an der Unfallstelle fanden, hatten sie wenig Mühe, den vermeintlichen Unfallverursacher zu ermitteln. Der Fahrer machte den Anschein, als habe er Alkohol getrunken. Deshalb musste er einen Atemalkoholtest machen, außerdem wurde ihm Blut abgenommen. Wie sich herausstellte, ist der Mann zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.