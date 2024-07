Welche deutschen Athleten und Athletinnen als Fahnenträger bei Olympia in Paris zur Wahl stehen und wo Sie abstimmen können, lesen Sie im Artikel.

Am 26. Juli starten die diesjährigen Olympischen Spiele in Paris. Bei der Eröffnungsfeier dürfen pro Land ein Athlet und eine Athletin die Nationalflagge präsentieren. Wer das deutsche Fahnen-Duo bilden wird, darüber können Sie online abstimmen.

Wahl des Fahnenträger-Duos: Diese Athleten und Athletinnen sind nominiert

Diese Athletinnen können Sie wählen:

Jessica von Bredow-Werndl (Reitsport) : 2-fache Olympiasiegerin in Tokio 2020/2021

: 2-fache Olympiasiegerin in Tokio 2020/2021 Alexandra Popp (Fußball): Olympiasiegerin in Rio 2026, Kapitänin der Nationalmannschaft

Olympiasiegerin in Rio 2026, Kapitänin der Nationalmannschaft Anna-Maria Wagner (Judo): 2-fache Bronzemedaillengewinnerin in Tokio 2020/2021

Diese Athleten stehen zur Wahl:

Christian Reitz (Schießsport): Olympiasieger in Rio 2016 und Bronzemedaillengewinner in Peking 2008

Olympiasieger in Rio 2016 und Bronzemedaillengewinner in Peking 2008 Dennis Schröder (Basketball): Weltmeister 2023, Kapitän der Nationalmannschaft

Weltmeister 2023, Kapitän der Nationalmannschaft Alexander Zverev (Tennis): Olympiasieger 2020/2021 in Tokio

Fahnenträger-Duo für Deutschland in Paris: So läuft die Abstimmung

Seit dem 15. Juli 2024 und bis einschließlich 21. Juli können Sie online für Ihre Favoriten abstimmen. Sie wählen sowohl einen Athleten als auch eine Athletin. Hier geht’s zur Abstimmung: Wer wird Fahnenträger für Deutschland? (Abstimmung).

Die Gewinner werden am Donnerstag, den 25. Juli, also ein Tag vor Beginn der Olympischen Spiele, bei der Pressekonferenz des deutschen Teams in Paris vorgestellt.

Wer darf abstimmen?

Die Abstimmung wird in zwei Personengruppen unterteilt: Fans und Athleten des deutschen Teams mit einer Gewichtung von 50/50.

Das sind die Kriterien für die Vorauswahl der Nominierungen

Zu den Kriterien gehört neben olympischen und internationalen Erfolgen auch die Vorbildfunktion. Das bedeutet, dass die Persönlichkeit sowie Fair-Play eine entscheidende Rolle spielen. Nominierte Athleten und Athletinnen sollen die Menschen begeistern und inspirieren. Bei der Nominierung wird außerdem darauf geachtet, dass die Sportler und Sportlerinnen verschiedene Sportarten repräsentieren. Das Trainings- und Wettkampfprogramm spielt ebenso eine große Rolle. Die Teilnahme an der Eröffnungsfeier ist freiwillig und passt nicht in jeden Trainingsplan. Zusätzlich wird die Zustimmung von Athletin und Athlet sowie vom Verband benötigt, um eine Nominierung überhaupt in Betracht zu ziehen.

Nachfolgend sind jeweils die Fahnenträger der Eröffnungs- und der Schlussfeier aufgelistet. In Tokio 2020/2021 gab es erstmals ein Eröffnungsduo und einen Athleten für die Schlussfeier.

Peking 2008: Dirk Nowitzki (Basketball) und Katrin Wagner-Augustin (Kanu)

London 2012: Natascha Keller (Hockey) und Kristof Wilke (Rudern)

Rio 2016: Timo Boll (Tischtennis) und Sebastian Brendel (Kanu)

Tokio 2020/2021: Laura Ludwig (Volleyball) und Patrick Hausding (Wasserspringen), Ronald Rauhe (Kanu, Schlussfeier)