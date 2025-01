Fahndungsfall in Stuttgart: Porsche-Fahrer mit wilder Flucht aus Parkhaus

1 Schauplatz einer ungewöhnlichen Zwischenfalls: Das Züblin-Parkhaus an der Lazarettstraße (Archivbild). Foto: IBA'27 / /Niels Schubert

Ein Sportwagen steht mit laufendem Motor im Züblin-Parkhaus in der Altstadt. Als sich ein Anzeigeerstatter beschwert und die Polizei kontrollieren will, überschlagen sich die Ereignisse.











Was hatte dieser Porsche-Fahrer zu verbergen? Ein Unbekannter ist am Sonntagabend vor einer Polizeistreife aus dem Züblin-Parkhaus in der Stuttgarter Altstadt geflüchtet – und hat dabei in wilder Flucht die Ausfahrtschranke durchbrochen. Anschließend verschwand der Wagen spurlos. Die Polizei sucht nun Zeugen als Hinweisgeber.