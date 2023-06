1 Den Ausweis, bitte: Eine Polizeikontrolle zwischen Eckensee und Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach den Ausschreitungen in der Nacht zum 21. Juni hat die Stuttgarter Polizei nun 44 Beschuldigte ermittelt. Zur Feststellung der Personalien gibt es reichlich Vorschriften.









Stuttgart - Ungeachtet der Debatten um die Ermittlungsarbeit der Polizei haben die Fahnder weitere mutmaßliche Beteiligte an der Randale-Nacht zum 21. Juni ausfindig gemacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind die beiden Verdächtigen am Sonntag in der Innenstadt wiedererkannt und festgenommen worden. Sie sitzen in Untersuchungshaft.