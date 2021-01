1 Die Polizei konnte einen 18-jährigen Verdächtigen ermitteln. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Am vergangenen Freitag ist ein 19-Jähriger in Steinheim an der Murr mit einem Baseballschläger krankenhausreif geprügelt worden. Die Polizei konnte nun einen 18 Jahre alten Verdächtigen ermitteln.

Steinheim an der Murr - Nachdem ein zunächst Unbekannter am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) einen 19-Jährigen mit einem Baseballschläger krankenhausreif geschlagen hatte (wir berichteten), hat die Polizei nun einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der mittlerweile in einem Gefängnis sitzt.

Wie die Polizei berichtet, war es an besagtem Freitag gegen 17.20 Uhr zu der brutalen Attacke gekommen. Der Täter flüchtete daraufhin. Die Ludwigsburger Kriminalpolizei konnte den 18-Jährigen nun ermitteln, der für die Tat verantwortlich sein soll. Laut Polizei kannten sich die beiden jungen Männer, nähere Informationen zu den Hintergründen des Angriffs sind Gegenstand der Ermittlungen.

Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Verdächtige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt, der ihn ins Gefängnis schickte.