Fahndungserfolg in Backnang: Polizei fasst mutmaßliche Zigarettendiebe

Fahndungserfolg in Backnang

1 Eine Hubschrauber-Crew entdeckte einen Flüchtigen. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Drei Diebe wollen am Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten im Backnanger Industriegebiet Süd aufbrechen, als sie von einer Streife überrascht werden und flüchten. Einen mutmaßlichen Täter fasst die Polizei mit Hilfe eines Hubschraubers.











Link kopiert



In der Nacht auf Samstag haben drei Diebe gegen 2.20 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten in der Straße Lange Äcker im Backnanger Industriegebiet Süd aufzubrechen. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife flüchteten die Täter. Mindestens einer von ihnen fuhr mit einem auffälligen roten Mercedes davon, der Alufelgen und einen schwarzen Spoiler hatte, an dem aber keine Kennzeichen angebracht waren. Es wurde umgehend eine polizeiliche Fahndung eingeleitet, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde.