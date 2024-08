Fahndung: Vier Straftäter in Niederbayern auf der Flucht

9 Vier Männer sind am Samstagabend im niederbayerischen Straubing aus einer geschlossenen Klinik entflohen. Laut Polizei laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Foto: Armin Weigel/dpa

Diese Nachricht sorgte bei vielen Menschen für ein mulmiges Gefühl: Vier Insassen einer psychiatrischen Einrichtung in Straubing sind entkommen. Sie gelten als gefährlich. Die Fahndung läuft.











Straubing - Großeinsatz der Polizei: Nach der Flucht von vier Straftätern aus einer geschlossenen Klinik in Straubing dauern die Fahndungsmaßnahmen an. Staatsanwaltschaft und Kripo ermittelten wegen Verdachts auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung, teilte die Polizei mit. Die Flüchtigen im Alter von 27, 28 und 31 Jahren gelten demnach als gefährlich. Sie entkamen am Samstagabend aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH).