Fahndung: Polizei sucht weiter nach geflohenem Untersuchungshäftling

1 Nach dem Hafttermin lief der 22-Jährige auf dem Weg zum Polizeiwagen davon. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa

Mit Handschellen entwischt: In Passau fahndet die Polizei nach einem Untersuchungshäftling. Wie ist der aktuelle Stand?











Link kopiert



Passau - Ein in Passau getürmter Untersuchungshäftling ist nach Polizeiangaben weiter auf der Flucht. Der mit Handschellen gefesselte 22-Jährige war nach dem Hafttermin am Amtsgericht in der niederbayerischen Stadt weggelaufen. Nach Angaben der Polizei nutzte er wohl eine günstige Situation, als ihn zwei Polizeibeamte zum Polizeiwagen führten, um ihn in die Justizvollzugsanstalt zu bringen.