Fahndung nach Pitbull-Angriff

1 Ein Hundeangriff ereignete sich am Sonntag auf einem Renninger Feldweg. Foto: mauritius images/Alamy

Weil ein älterer Herr die Leine seines Kampfhunds – laut Polizei wohl ein Pitbull – nicht halten kann, greift der auf einem Feldweg in Renningen einen anderen Hund und auch dessen Halter an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.











Bereits am vergangenen Sonntag (9. Februar) ging ein 35-jähriger Mann zur Mittagszeit mit seinem Hund auf einem Feldweg in der Nähe der Sophie-Scholl-Straße spazieren. Dort traf er auf einen anderen Mann, der ebenfalls mit seinem Hund unterwegs war. Jener Hund, bei dem es sich laut Polizei möglicherweise um einen Pitbull handelte, zog so stark an der Leine, dass sein Halter zu Boden stürzte.