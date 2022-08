1 Die Polizei hat den Fundort der Leiche abgeriegelt. Foto: Karsten Schmalz

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag getötet worden. Gefunden wurde die Leiche in der Danziger Straße. Die Polizei sucht nach dem Täter.















Offenbar ein Tötungsdelikt hat sich am heutigen Dienstagnachmittag in der Oststadt von Ludwigsburg ereignet. Am Nachmittag war an der Ecke Danziger Straße/Stephanstraße eine männliche Leiche gefunden worden. Bei der Polizei laufen derzeit Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter. Auch ein Hubschrauber war dafür im Einsatz und kreiste über der Stadt.

Das Gebiet in der Oststadt nahe dem Kaufland ist abgesperrt worden. Die Spurensicherung ist vor Ort, aufgestellt wurde ein Sichtschutz der Feuerwehr. Die Polizei nennt bisher keine weiteren Informationen. Eine Augenzeugin vor Ort äußerte, dass das Opfer niedergestochen worden sein soll.