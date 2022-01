1 Ein Hubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Foto: Polizeipräsidium Einsatz/Airbus Helicopters (c) Charles A

In Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis klingelt ein Mann mehrmals an einem Einfamilienhaus. Als ihm niemand öffnet, versucht er einzubrechen – doch die Bewohner sind zu Hause.















Plüderhausen - In Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist am Mittwochmittag ein Unbekannter bei einem mutmaßlichen Einbruchsversuch ertappt worden. Der Mann hatte gegen 11.40 Uhr mehrmals an einem Einfamilienhaus an der Straße Neusatz geklingelt. Als ihm niemand öffnete, ging er um das Haus, schaute durch die Fenster und klingelte erneut. Kurze Zeit später sahen die Bewohner den Mann auf der Gebäuderückseite in ihrem Garten stehen, mit einem Brecheisen in der Hand.

Die Zeugen beschreiben den Einbrecher

Als die Bewohner ihn ansprachen, antwortete er in gebrochenem Deutsch, dass es „kein Problem“ gebe und flüchtete. Wie sich herausstellte, hatte der Mann ein Kellerfenster eingeschlagen und versucht, ein weiteres aufzuhebeln. Er wird beschrieben als 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, er hatte eine dünne Statur und trug eine olivfarbene/ gelbe Jacke und eine schwarze Hose. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit hellen Einsätzen mit sich. Als er am Haus klingelte, hatte er eine Zeitung in den Händen, diese ließ er am Tatort zurück.

Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber sowie der Hundestaffel nach dem Tatverdächtigen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein silberner Kleinwagen gesucht. Der mit einem Mann besetzte Wagen soll in der Umgebung gesehen worden sein. Ob es einen Zusammenhang zu dem Einbruchsversuch gibt, ist aber unklar. Am Nachmittag wurde die Suche nach dem Einbrecher eingestellt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0 71 81/8 13 44.