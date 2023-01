2 Die Polizei im Rems-Murr-Kreis bittet um Mithilfe. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

In Berglen im Rems-Murr-Kreis ist ein 64 Jahre alter Mann als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hält für möglich, dass er Hilfe brauchen könnte, und sucht per Foto nach ihm.















Link kopiert

Ein 64 Jahre alter Mann aus Berglen ist als vermisst gemeldet worden. Anfang Januar verließ Uwe Apfelbaum sein gewohntes Lebensumfeld, sein seitheriger Aufenthaltsort ist unbekannt. „Er wurde zuletzt am 2. Januar gesehen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden“, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

So sieht der Vermisste aus Berglen aus:

Der Vermisste wird beschrieben als 64 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, er hat eine hagere Statur und wellige, rötliche Haare. Im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung hat die Polizei ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Hinweise, die zur Bestimmung des Aufenthaltsortes des Vermissten beitragen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 0 73 61 / 58 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.