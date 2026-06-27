Fahndung läuft: Unbekannte Frau nimmt Neugeborenes aus Krankenhaus mit

1 Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

In einem Parkhaus wird ein Neugeborenes gefunden. Kurz darauf ist klar: Eine Unbekannte hat den Säugling aus einer Klinik mitgenommen. Die Frau gab sich als Mitarbeiterin aus - nun läuft die Fahndung.











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Lüdenscheid - Eine unbekannte Frau hat ein Neugeborenes aus einem Krankenhaus in Lüdenscheid mitgenommen. Der sieben Tage alte Säugling wurde im Nebenraum eines Parkhauses gefunden, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte das Baby zurück in die Klinik, dem Kind geht es laut Polizei gut. Die Polizei schrieb von einer Kindesentziehung.