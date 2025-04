1 Die Polizei fahndet nach dem oder den Tätern. Foto: dpa/Thomas Frey

Die Polizei findet drei Menschen tot in einem Wohnanwesen in Weitefeld im Westerwald. Die Bevölkerung soll achtsam sein.











Drei Menschen sind in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. Am Morgen ist die Lage in dem kleinen Ort unklar. Was wir wissen - und was nicht.