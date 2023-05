Darum war am Sonntag ein Hubschrauber unterwegs

Fahndung in Winnenden

1 Die Polizei setzte bei der Fahndung auch einen Hubschrauber ein. Foto: StZ/Phillip Weingand

Eine Frau wird in Winnenden von einem Mann mit Pistole genötigt, Geld abzuheben. Die Polizei fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber – nun bittet sie um Zeugenhinweise.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach einem Raubüberfall in Winnenden-Birkmannsweiler hat die Polizei am Sonntagnachmittag nach dem Täter gefahndet – dabei kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz. Gegen 16 Uhr war eine 40-jährige Frau beim Verlassen eines Bankgebäudes in der Querstraße von einem maskierten Mann angesprochen worden. Dieser forderte sie auf, einen dreistelligen Geldbetrag abzuheben und zeigte der Frau dabei eine Schusswaffe, welche er bei sich trug.