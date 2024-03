Fahndung in Weinstadt: Bewaffnete überfallen Kiosk und verletzen Mitarbeiter

1 Der Kioskmitarbeiter konnte einem der Täter eine Schreckschusswaffe entreißen. Foto: Phillip Weingand/StZ

Zwei Unbekannte rauben einen Kiosk im Rems-Murr-Kreis aus. Einer feuert einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe ab, es kommt zum Gerangel. Jetzt fahndet die Polizei mit einer Beschreibung nach den Tätern.











Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk in Weinstadt-Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach den Tätern. Wie die Polizei berichtet, betraten zwei maskierte Männer am Mittwoch gegen 19.40 Uhr einen Kiosk in der Buhlstraße. Einer der Täter soll eine Schreckschusswaffe in der Hand gehalten und einmal in die Luft geschossen haben. Dann richtete er die Pistole auf den Mitarbeiter des Kiosks.