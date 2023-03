1 An der Suche nach den Einbrechern ist auch ein Hubschrauber beteiligt. Foto: StZ/Phillip Weingand

Etliche Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber sowie Polizeihunde sind derzeit in und um Urbach (Rems-Murr-Kreis) im Einsatz. Die Polizeikräfte suchen dort nach mehreren Männern, die versucht haben sollen, gegen 10.30 Uhr in ein Wohnhaus im Neumühleweg einzubrechen. Laut den ersten Ermittlungen sollen drei Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet sein, diese hofft die Polizei nun zu finden. Möglicherweise könnte auch eine mittelgraue Limousine der Marke Audi in Tatzusammenhang stehen. Das Fahrzeug ist laut Polizei in der Nähe des Tatorts aufgefallen. Die Polizei Schorndorf nimmt Hinweise zum Tatgeschehen und insbesondere auf die flüchtigen Personen entgegen (Telefon 0 71 81 / 20 40).