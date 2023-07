Fahndung in Stuttgart

1 SSB-Busse als Tatort: Zum zweiten Mal ist eine Fahrerin im Linienverkehr überfallen worden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Man kann nicht gerade sagen, dass Raubüberfälle auf Busfahrer in Stuttgart häufig vorkommen. Doch jetzt hat es eine Fahrerin gleich zweimal erwischt.









Stuttgart - Ist es reiner Zufall – oder steht eine 44 Jahre alte Busfahrerin etwa gezielt im Visier eines unbekannten Räubers? Zum zweiten Mal binnen fünf Tagen ist die Fahrerin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mutmaßlich vom selben Täter überfallen worden. Und das an völlig unterschiedlichen Orten in verschiedenen Buslinien. Aber stets mit Sonnenbrille – und mit einem Messer als Waffe.