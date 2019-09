1 Ein Juwelier in Stuttgart ist überfallen worden – die Polizei hat noch keine heiße Spur. Foto: Lichtgut

Lange Zeit haben Räuber die Juweliergeschäfte in Stuttgart und der Region verschont – doch dann tauchte ein Maskierter in einem Schmuckladen im Norden Stuttgarts auf.

Stuttgart - Bewaffnete Überfälle auf Juweliere sind in letzter Zeit scheinbar aus der Mode gekommen – zum Glück für die Schmuckhändler. Besonders in Stuttgart herrschte lange Zeit Ruhe, fast zwei Jahre hatte das Raubdezernat der Kripo hier keinen Alarmfall mehr. Doch damit ist es nun vorbei: Im Stadtbezirk Zuffenhausen schlug ein maskierter und bewaffneter Täter zu und erbeutete Bargeld und Schmuck. Von ihm fehlt jede Spur.

Die Tat spielte sich bereits am Donnerstag zur Mittagszeit ab – doch auch 24 Stunden nach der Tat haben die Ermittler nur eine bescheidene Täterbeschreibung. Der Täter hatte kurz nach 12 Uhr das Ladengeschäft an der Schozacher Straße im Stadtteil Rot betreten und das Personal bedroht. „Er ließ sich Bargeld und Schmuck aushändigen und verschwand wieder“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski.

Sieben Monate lang war Ruhe...

Die Tat eines Einheimischen? Der Täter dürfte etwa 20 Jahre alt sein – und sprach Deutsch mit offenbar schwäbischem Akzent. Maskiert war er mit einer Art Sturmhaube und einer dunklen Baseballmütze. Er trug eine dunkle Oberbekleidung und blaue Jeans sowie schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 07 11 /8990-5778 entgegen.

Mit dem Überfall geht eine siebenmonatige Ruhephase in der Region zu Ende. Zuletzt war Anfang Februar ein Juweliergeschäft in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) überfallen worden. Der Täter bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld und Uhren. Lange hatte der Täter keine Freude: In Schwäbisch Hall wurde ein einschlägig vorbestrafter 25-Jähriger verhaftet. Der letzte Stuttgarter Fall liegt noch länger zurück: Am 12. November 2017 wurde eine 62-jährige Schmuckhändlerin auf dem Heimweg von einer Messe im Römerkastell von Maskierten beraubt. Sechs Verdächtige aus Kolumbien wurden später in Paris festgenommen.

Der Laden in Rot wurde schon mal überfallen

Für den Schmuckhändler in Rot ist die allgemeine Zurückhaltung der Räuber ein schwacher Trost. Denn sein Laden ist schon einmal überfallen worden – Ende Oktober 2016. Zwei maskierte Täter hatten den Täter mit Messern bedroht und mehrere Schmuckstücke erbeutet. Doch auch sie mussten lernen: Die Überfälle lohnen sich nicht. Die Ermittler der Kripo spürten einen 19-Jährigen auf, der in derselben Straße wohnte. Er wurde zusammen mit einem 18-Jährigen festgenommen, die Polizei stellte dabei die Beute und die Tatwaffen sicher. Hoffentlich ein schlechtes Omen für den aktuellen Räuber.

