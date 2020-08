1 Die Beamten konnten die vermeintlich hilflose Frau nicht finden. (Symbolbild) Foto: imago images/blickwinkel/A. Hartl

In den frühen Morgenstunden startet die Polizei in Neugereut eine Suchaktion nach einer Frau. Zeugen hatten den Beamten eine aufgelöste Frau gemeldet, die in ein Maisfeld rannte und nicht zurückkam.

Stuttgart - In der Nacht auf Montag hat die Polizei in Neugereut nach einer vermeintlich hilflosen Frau in einem Maisfeld gesucht. Wie die Beamten mitteilen, hatten Zeugen offenbar um kurz nach Mitternacht eine aufgelöste Frau beobachtet, die im Sturmvogelweg in ein Maisfeld rannte und nicht mehr herauskam.

Mehrere Polizeibeamte und ein Hubschrauber suchten das Gebiet in Folge ab. Die Frau wurde dabei nicht entdeckt. Bis zum Montagnachmittag war bei der Polizei auch keine Vermisstenanzeige in dem Fall eingegangen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

