1 Vor der Abfahrt gibt es auch diese Frage: Wie sicher sind Busfahrer unterwegs? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Dass es Busfahrer im Linienverkehr mit pöbelnden Fahrgästen zu tun bekommen, ist im Großraum Stuttgart keine Seltenheit. Nun wurde eine Fahrerin gar das Opfer eines Raubüberfalls.









Stuttgart - Nächster Halt: Raubüberfall. Vor den verdutzten Augen zweier Fahrgäste hat ein maskierter Räuber am späten Montagnachmittag eine 44-jährige Busfahrerin überfallen. Der Unbekannte hatte die etwas abgelegene Haltestelle Schlotwiese in Zuffenhausen als Tatort ausgesucht, um mit einem Messer bewaffnet mehrere Hundert Euro zu erbeuten. Der junge Mann flüchtete in den nahen Stadtpark und entkam trotz Hubschrauberfahndung.