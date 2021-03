12 Kaputtes Schaufenster eines Ladens, der in der Krawallnacht geplündert wurde. Foto: dpa/Silas Stein (Archiv)

Die Polizei hat Details zu den sechs Verdächtigen veröffentlicht, die auf die Fahndung mit Fotos reagiert und sich gestellt haben. Fünf von ihnen blieben auf freiem Fuß.

Stuttgart - Die Polizei hat am Freitag Details zu den sechs jungen Männern veröffentlicht, die sich im Laufe dieser Woche gestellt hatten. Sie sollen an den Ausschreitungen in der Krawallnacht im vergangenen Juni beteiligt gewesen sein. Einer von ihnen, ein 23 Jahre alter Mann, kam in Untersuchungshaft. Die übrigen fünf blieben auf freiem Fuß.

Die Fotos von elf Gesuchten stehen noch im Netz

Die Polizei hatte am Montag 17 Fahndungsfotos von Tatverdächtigen aus der Krawallnacht veröffentlicht, denen unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen wird. Der 23-Jährige meldete sich gleich am Montag, als er ein Foto von sich im Internet sah. Er soll sich unter anderem an Plünderungen der in jener Nacht demolierten Geschäfte in der Innenstadt beteiligt haben. Er kam am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor den Haftrichter, der einen Haftbefehl erließ.

Weiter meldeten sich fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, die sich ebenfalls auf den Bildern wiedererkannt hatten. Zwei von ihnen, ein 18- und ein 21-jähriger Mann, sollen ebenfalls bei Plünderungen dabei gewesen sein. Die drei anderen sollen Steine und Flaschen geworfen haben. Sie blieben alle auf freiem Fuß.

Hinweise über ein Portal sind anonym

Elf junge Männer werden weiterhin mit Fahndungsfotos gesucht. Auch sie sollen schweren Landfriedensbruch begangen haben. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise. Die Fotos stehen im Netz auf https://fahndung.polizei-bw.de/. Hinweise kann man unter der Rufnummer 0800 503 503 533 sowie anonym über ein Hinweisportal abgeben, das unter der Adresse https://www.bkms-system.net/bw-eg-eckensee im Netz zu finden ist. Auf diesem Weg haben die Polizei in dieser Woche bereits etliche Hinweise erreicht, die vielversprechend seien, sagte eine Sprecherin. Wenn ein Verdächtiger identifiziert ist, entfernt die Polizei sein Foto umgehend aus dem Internet.