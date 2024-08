Fahndung in Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte brechen in Umspannwerk ein

1 Die Polizei suchte das Gelände mit einem Helikopter ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Rene Ruprecht

Diebe fassen in der Nacht auf Freitag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Metall als Beute ins Auge. Allerdings bemerkt die Polizei ihren Einbruch in ein Umspannwerk. Die anschließende Suche nach den Tätern bleibt trotz Hubschraubereinsatz erfolglos.











Mehrere unbekannte Personen sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Umspannwerk in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Streife gegen 2.30 Uhr, dass der Zaun um das Gelände in der Nähe der A8 beschädigt war. Außerdem hatten sich die Einbrecher eine größere Menge Buntmetall zum Abtransport bereitgelegt.